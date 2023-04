Barzaghi: «Lukaku, scintille col pubblico Juventus! Esultanza…» (Di martedì 4 aprile 2023) Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport, parla a proposito di Lukaku espulso nel finale di Juventus-Inter dopo un’esultanza ritenuta polemica dal direttore di gara Queste le parole di Barzaghi: «Esultanza Lukaku? Vuol dire “Sto zitto, ascolto le polemiche e vado avanti”. Ed è la stessa fatta col Belgio. Già dopo il giallo preso per un fallo su Gatti si era creata col pubblico un po’ di scintille. Poi dopo il gol è arrivato il parapiglia. Però l’esultanza ha quel significato lì. Il belga, espulsione a parte, è apparso vivo. Va allo scontro fisico, spinge, si rialza. Un Lukaku che ci aspettiamo, anche con la Fiorentina la sua prova non era stata negativa. Sta tornando sui suoi livelli» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023) Matteo, in collegamento su Sky Sport, parla a proposito diespulso nel finale di Juventus-Inter dopo un’esultanza ritenuta polemica dal direttore di gara Queste le parole di: «Esultanza? Vuol dire “Sto zitto, ascolto le polemiche e vado avanti”. Ed è la stessa fatta col Belgio. Già dopo il giallo preso per un fallo su Gatti si era creata colun po’ di. Poi dopo il gol è arrivato il parapiglia. Però l’esultanza ha quel significato lì. Il belga, espulsione a parte, è apparso vivo. Va allo scontro fisico, spinge, si rialza. Unche ci aspettiamo, anche con la Fiorentina la sua prova non era stata negativa. Sta tornando sui suoi livelli» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

