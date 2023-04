Barzaghi: «A Lukaku serve fiducia per rendere al meglio. Mancata dimensione» (Di martedì 4 aprile 2023) Barzaghi, in collegamento da Torino per Sky Sport 24, ha parlato di Lukaku e del suo momento no dopo le occasioni sbagliate con la Fiorentina. Il numero 90 dovrebbe partire dalla panchina in Juventus-Inter (vedi articolo). QUESTIONE DI fiducia ? Matteo Barzaghi ha detto la sua sul difficile momento per Romelu Lukaku, a seguito della brutta prestazione con la Fiorentina. Le sue parole: «Su Lukaku secondo me è una questione di fiducia. Tutta la stagione lui non è mai riuscito a trovare la sua dimensione in questa squadra. Per via dell’infortunio chiaramente perché è stato due mesi fuori. Poi ha fatto fatica quando è rientrato, c’è stato il Mondiale di mezzo e quindi non ha trovato la continuità per mantenere la condizione fisica a un livello eccellente. ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023), in collegamento da Torino per Sky Sport 24, ha parlato die del suo momento no dopo le occasioni sbagliate con la Fiorentina. Il numero 90 dovrebbe partire dalla panchina in Juventus-Inter (vedi articolo). QUESTIONE DI? Matteoha detto la sua sul difficile momento per Romelu, a seguito della brutta prestazione con la Fiorentina. Le sue parole: «Susecondo me è una questione di. Tutta la stagione lui non è mai riuscito a trovare la suain questa squadra. Per via dell’infortunio chiaramente perché è stato due mesi fuori. Poi ha fatto fatica quando è rientrato, c’è stato il Mondiale di mezzo e quindi non ha trovato la continuità per mantenere la condizione fisica a un livello eccellente. ...

