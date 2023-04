Bari, studentessa violentata in ambulanza: 36enne condannato a 10 anni di carcere (Di martedì 4 aprile 2023) Leggi Anche Bari, abusi in ambulanza su una studentessa ubriaca: arrestato un 36enne Notaro, presidente di un'associazione di volontariato, quella notte stava fornendo assistenza durante una festa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 aprile 2023) Leggi Anche, abusi insu unaubriaca: arrestato unNotaro, presidente di un'associazione di volontariato, quella notte stava fornendo assistenza durante una festa ...

