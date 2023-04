Bari, soccorritore del 118 condannato a 10 anni: "La notte di Halloween ha sedato una ragazza in ambulanza e ha abusato di lei" (Di martedì 4 aprile 2023) E’ la condanna inflitta al 37enne Gaetano Notaro, presidente di un’associazione di soccorritori che quella sera era in servizio proprio davanti al Palaghiaccio in cui si teneva la festa: la vittima aveva avuto un malore. Il giudice inasprisce la pena chiesta dal pm Leggi su repubblica (Di martedì 4 aprile 2023) E’ la condanna inflitta al 37enne Gaetano Notaro, presidente di un’associazione di soccorritori che quella sera era in servizio proprio davanti al Palaghiaccio in cui si teneva la festa: la vittima aveva avuto un malore. Il giudice inasprisce la pena chiesta dal pm

