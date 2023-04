Barcellona, i convocati di Xavi per il Clasico di Copa del Rey contro il Real Madrid (Di martedì 4 aprile 2023) Si avvicina la sfida di ritorno tra Barcellona e Real Madrid, valevole per la semifinale di Copa del Rey 2022/2023. I blaugrana partono dal successo dell’andata e scenderanno in campo da favoriti nella gara in scena domani sera al Camp Nou. Il tecnico Xavi ha diramato l’elenco dei convocati, tra cui figuran le assenze di Frenke de Jong, Pedri e Dembélé. The squad for #ElClásico! pic.twitter.com/nWnQzXY0M3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 4, 2023 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Si avvicina la sfida di ritorno tra, valevole per la semifinale didel Rey 2022/2023. I blaugrana partono dal successo dell’andata e scenderanno in campo da favoriti nella gara in scena domani sera al Camp Nou. Il tecnicoha diramato l’elenco dei, tra cui figuran le assenze di Frenke de Jong, Pedri e Dembélé. The squad for #ElClásico! pic.twitter.com/nWnQzXY0M3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 4, 2023 SportFace.

