Barbie, il film: il trailer con Margot Robbie e Ryan Gosling (Di martedì 4 aprile 2023) Finalmente abbiamo il trailer di Barbie, il film. La pellicola con Margot Robbie e Ryan Gosling uscirà nelle sale italiane il prossimo 20 luglio. Rosa ovunque, dialoghi surreali, pettinature cotonate, pettorali, outfit iper camp, questo film sarà una meraviglia imperdibile. Unica pecca? Avrei tanto voluto Barbie Girl nella colonna sonora. In ogni caso a luglio tutti al cinema a vedere questo capolavoro kitsch. Ryan Gosling sul suo ruolo in Barbie. “Finalmente sta succedendo. È tutta la vita che lo attendo. Scherzi a parte è un ruolo particolare e sono contento di aver accettato. Io in versione Ken? Mi sentivo come se stessi vedendo me stesso. Mi sono rivisto. – ha continuato ... Leggi su biccy (Di martedì 4 aprile 2023) Finalmente abbiamo ildi, il. La pellicola conuscirà nelle sale italiane il prossimo 20 luglio. Rosa ovunque, dialoghi surreali, pettinature cotonate, pettorali, outfit iper camp, questosarà una meraviglia imperdibile. Unica pecca? Avrei tanto volutoGirl nella colonna sonora. In ogni caso a luglio tutti al cinema a vedere questo capolavoro kitsch.sul suo ruolo in. “Finalmente sta succedendo. È tutta la vita che lo attendo. Scherzi a parte è un ruolo particolare e sono contento di aver accettato. Io in versione Ken? Mi sentivo come se stessi vedendo me stesso. Mi sono rivisto. – ha continuato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... minaflou : questo film diventerà un tratto della mia personalità importante insomma io facevo stare i miei genitori nel repart… - internata_ : Correa l'avrei visto benissimo nel film di Barbie comunque - __goodasgold : RT @_wolfxstar_: Pensa dover sminuire Oppenheimer per esaltare Barbie??????????????? Quando Barbie ha tantissime ragioni per essere esaltato e… - _TorixSpring_ : RT @newthomas__: tu entri a vedere barbie e saluti quella che è stata la tua vita passata per abbracciare il nuovo lo sconosciuto tutto que… - CrazyFa__N : @Il_Nerdastro Non posso credere che siano riusciti a convincere Mattel a firmare un film su Barbie con battute sess… -