Barbara Floridia eletta presidente della commissione Vigilanza Rai (Di martedì 4 aprile 2023) AGI - La senatrice del M5s, Barbara Floridia, è stata eletta presidente della commissione parlamentare di Vigilanza Rai con 39 voti. Le deputate Maria Elena Boschi (Azione-Iv) e Augusta Montaruli (FdI) sono state elette vicepresidenti della commissione Bicamerale di Vigilanza sulla Rai. Buon lavoro a @FloridiaBarbara, eletta presidente della commissione di Vigilanza Rai. Il pluralismo e il diritto dei cittadini a essere correttamente informati sono principi cardine della democrazia. Li tuteleremo con la massima determinazione. pic.twitter.com/11kGJ2DlFT — Giuseppe Conte ... Leggi su agi (Di martedì 4 aprile 2023) AGI - La senatrice del M5s,, è stataparlamentare diRai con 39 voti. Le deputate Maria Elena Boschi (Azione-Iv) e Augusta Montaruli (FdI) sono state elette vicepresidentiBicamerale disulla Rai. Buon lavoro a @diRai. Il pluralismo e il diritto dei cittadini a essere correttamente informati sono principi cardinedemocrazia. Li tuteleremo con la massima determinazione. pic.twitter.com/11kGJ2DlFT — Giuseppe Conte ...

