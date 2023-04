Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Barbara #Floridia eletta presidente della commissione Vigilanza RAI @ultimora_pol - GDS_it : Si sblocca lo stallo per la presidenza della #commissionedivigilanzarai . La trattativa fra maggioranza e opposizio… - FeliciOria94049 : RT @MonicaBergamas9: @Moonlightshad1 Questo proprio quando Barbara Floridia diventa Presidente della Vigilanza RAI... Studiata bene da un b… - ringetto65 : RT @DoBevilacqua: Commissione vigilanza #Rai, Barbara Floridia eletta presidente. Bevilacqua (M5S): 'Persona giusta al posto giusto' https:… - stefanobazzoni1 : @ninabecks1 Per sua informazione, Barbara Floridia è laureata in lettere… mentre la nostra presidente del consiglio… -

Mentre il centrodestra cerca di utilizzare l'organismo istituzionale per il suo processo a Report , la neo - presidente del M5s,, non potrà non convocare a breve in audizione ...Presidente della Commissione di Vigilanza è stata nominata la grillina, già sottosegretaria nel governo Draghi, che di recente ha definito Elly Schlein una bella novità per il Pd. ...DAGONEWS Nella partita per i posti in commissione vigilanza Rai, Giuseppe Conte si è mosso con grande abilità. Peppiniello ha lavorato su due tavoli: da un lato ha stretto un accordo ...

Vigilanza Rai, la senatrice Barbara Floridia (M5s) è la nuova presidente La Stampa

La sciatrice è stata ospite di Fiorello a «Viva Rai 2» e lui ha lanciato un appello ad Amadeus: «È la tua donna del quinto festival» ...La Commissione parlamentare vigilanza Rai, con un accordo bipartisan ha eletto alla presidenza Barbara Floridia, capogruppo dei 5 Stelle, Maria Elena Boschi (Italia viva) e Augusta Montaruli (FdI) all ...