Barbara d' Urso «sia in Rai che a Mediaset» | nuovo scoop sull' accordo

(Di martedì 4 aprile 2023) Da giorni si fa strada l'ipotesi di un clamoroso passaggio did'in Rai. La conduttrice, da anni volto del pomeriggio della rete ammiraglia del Biscione, dopo il ridimensionamento delle sue trasmissioni, starebbe valutando nuove praterie. Nulla di certo, ma alcuni segnali lasciano intendere una certa apertura a partire dall'avvicinamento a Lucio Presta, agente di spettacolo per eccellenza con il quale «si sono perdonati» dopo una guerra consumata sui social durata diversi anni. Secondo le ultime indiscrezioni, pare che Maria Carmela possa sbarcare a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci avrebbe intenzione di rivoluzione parte del cast sia per quanto riguarda la giuria che i ballerini professionisti che accompagnano, puntata dopo puntata, i concorrenti nel loro percorso ballerino. Ma davverod'...

Selvaggia Lucarelli via da Ballando con le Stelle e sostituita da Barbara D’Urso Lei: «Non so niente» Corriere della Sera

