Bangladesh | incendio devasta un mercato d' abbigliamento a Dacca

Centinaia di vigili del fuoco combattono un immensoin un popolare mercato di abbigliamento a Dhaka, la capitale del, ricoprendo di fumo nero i quartieri piu' antichi della citta'. Finora non sono state segnalate vittime, ma i ...Un vastodivampato ha distrutto un affollato mercato di abbigliamento e materiali tessili a Dacca in. Secondo i soccorritori non ci sarebbero vittime e ma molte persone sono rimaste ...Circa 50 unità dei vigili del fuoco sono state mobilitate per spegnere unpropagatosi dalle prime ore del mattino e che ha colpito l'affollata area di Bangabazar, a Dhaka, sede ...

Bangladesh: un vasto incendio distrugge un mercato di Dacca - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Centinaia di vigili del fuoco combattono un immenso incendio in un popolare mercato di abbigliamento a Dhaka, la capitale del Bangladesh, ricoprendo di fumo nero i quartieri piu' antichi della citta'.