(Di martedì 4 aprile 2023) Centinaia di vigili del fuoco combattono un immensoin un popolaredi, la capitale del, ricoprendo di fumo nero i quartieri più antichi della città. Finora non sono state segnalate vittime, ma i proprietari dei negozi e i vigili del fuoco hanno detto ai giornalisti che ildi Bongo Bazar e tre aree commerciali adiacenti erano stati quasi completamente distrutti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Bangladesh, enorme incendio in un mercato di abbigliamento di Dhaka: le immagini

