Bando fitti della Regione Campania: domande fino al 10 maggio 2023 (Di martedì 4 aprile 2023) Bando fitti della Regione Campania: ecco tutte le informazioni. Scarica i moduli da compilare e segui le modalità per inviare la documentazione richiesta. Con Decreto Dirigenziale n. 31 del 31 marzo 2023 è stato emanato il Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione per l'annualità 2022. Le risorse disponibili per questa

