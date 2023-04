Bandiere e striscioni al Maradona: “Perché fino a novembre nessun problema?” (Di martedì 4 aprile 2023) I tifosi del Napoli sono in protesta con la società e con la Questura per l’impossibilità di portare allo Stadio Maradona striscioni e Bandiere durante le partite. Contro il Milan si è toccato il picco delle polemiche, con i gruppi organizzati del tifo partenopeo che non hanno intonato cori per la maggior parte della partita, oltre a qualche coro di protesta contro Aurelio De Laurentiis. Il Napoli oggi ha emanato un comunicato in cui ha ribadito la possibilità di esposizione di striscioni e di Bandiere nei settori del ‘Maradona‘, purché autorizzati precedentemente. Striscione Tifosi Napolistriscioni al Maradona: da novembre sono iniziati i problemi Il giornalista di ‘Repubblica‘, Marco Azzi, attraversi il proprio profilo ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 aprile 2023) I tifosi del Napoli sono in protesta con la società e con la Questura per l’impossibilità di portare allo Stadiodurante le partite. Contro il Milan si è toccato il picco delle polemiche, con i gruppi organizzati del tifo partenopeo che non hanno intonato cori per la maggior parte della partita, oltre a qualche coro di protesta contro Aurelio De Laurentiis. Il Napoli oggi ha emanato un comunicato in cui ha ribadito la possibilità di esposizione die dinei settori del ‘‘, purché autorizzati precedentemente. Striscione Tifosi Napolial: dasono iniziati i problemi Il giornalista di ‘Repubblica‘, Marco Azzi, attraversi il proprio profilo ...

