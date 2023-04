Ballerina | il film con Ana de Armas | spinoff di John Wick | ha finalmente una data di uscita

(Di martedì 4 aprile 2023) Il, lodella saga dicon protagonista Ana de, arriverà nelle sale nell'estate 2024., ildicon protagonista Ana de, haunadi: il 7 giugno 2024. Il personaggio al centro della trama era apparso nel Capitolo 3 della saga con star Keanu Reeves, interpretato da Unity Phelan. Attualmentesi scontrerà nel weekend del debutto nelle sale americane con unsequel di Karate Kid, The Watchers diretto da Ishana Shyamalan, e dei, ancora senza un titolo ufficiale, targati Sony e ...

, ilspinoff di John Wick con protagonista Ana de Armas, ha finalmente una data di uscita : il 7 giugno 2024. Il personaggio al centro della trama era apparso nel Capitolo 3 della saga ...

Il film Ballerina, lo spinoff della saga di John Wick con protagonista Ana de Armas, arriverà nelle sale nell'estate 2024. Ballerina, il film spinoff di John Wick con protagonista Ana de Armas, ha ...Ballerina, film appartenente all'universo di John Wick, ha finalmente una data di lancio come rivelato da Collider recentemente.