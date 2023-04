Ballando con le stelle, ancora dubbi sulla conferma di Selvaggia Lucarelli (Di martedì 4 aprile 2023) Prosegue il giallo sull’esclusione di Selvaggia Lucarelli dai giudici della prossima edizione di Ballando con le stelle. L’indiscrezione è stata diffusa qualche giorno fa dal sito Tv Blog, sempre molto informato sulle materia di propria competenza. E in queste ore la diretta interessata, nelle storie della sua pagina Instagram, ha fatto sapere di non saperne “assolutamente niente”. L’indiscrezione sull’esclusione di Selvaggia Lucarelli da “Ballando con le stelle” Dopo aver parlato dei dubbi intorno alla riconferma di un giurato non identificato, Tv Blog ha fatto il punto della situazione: “Sicuri della conferma i tre componenti maschili della giuria del programma, ovvero Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 aprile 2023) Prosegue il giallo sull’esclusione didai giudici della prossima edizione dicon le. L’indiscrezione è stata diffusa qualche giorno fa dal sito Tv Blog, sempre molto informato sulle materia di propria competenza. E in queste ore la diretta interessata, nelle storie della sua pagina Instagram, ha fatto sapere di non saperne “assolutamente niente”. L’indiscrezione sull’esclusione dida “con le” Dopo aver parlato deiintorno alla ridi un giurato non identificato, Tv Blog ha fatto il punto della situazione: “Sicuri dellai tre componenti maschili della giuria del programma, ovvero Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e ...

