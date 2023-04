Bakhmut, la Isw: 'Wagner ha preso l'edificio amministrativo della città' (Di martedì 4 aprile 2023) A Bakhmut si continua a combattere, nonostante i mercenari di Wagner continuino a sostenere di aver fatto dei passi decisivi verso la presa della città. Il gruppo Wagner avrebbe sequestrato l'edificio ... Leggi su globalist (Di martedì 4 aprile 2023) Asi continua a combattere, nonostante i mercenari dicontinuino a sostenere di aver fatto dei passi decisivi verso la presa. Il gruppoavrebbe sequestrato l'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elvise1657 : RT @Gianl1974: ?? A Bakhmut il ritmo dell'offensiva russa è diminuito, le forze armate hanno impedito l'accerchiamento - ISW In precedenza,… - rosati22 : RT @Gianl1974: ?? A Bakhmut il ritmo dell'offensiva russa è diminuito, le forze armate hanno impedito l'accerchiamento - ISW In precedenza,… - Fantast27655985 : RT @Gianl1974: ?? A Bakhmut il ritmo dell'offensiva russa è diminuito, le forze armate hanno impedito l'accerchiamento - ISW In precedenza,… -