Avellino, donna incinta aggredisce infermiera al Moscati: paura e delirio al pronto soccorso (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Ennesima aggressione, ieri sera, al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino. Una infermiera, addetta alla ricezione dei pazienti, è stata aggredita da una donna incinta che nell’attesa lamentava forti dolori addominali. Almeno fino a stamattina non sarebbe stata presentata denuncia. Secondo quanto è stato ricostruito, la paziente avrebbe prima spintonato e poi tirato per i capelli l’infermiera. L’intervento dell’agente di Polizia di Stato in servizio nell’azienda ospedaliera e di un vigilante privato ha messo fine alla colluttazione. Sul posto è giunta anche una volante della Questura di Avellino. Il sindacato Nursind stigmatizza la gravità dell’ennesima aggressione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ennesima aggressione, ieri sera, aldell’ospedaledi. Una, addetta alla ricezione dei pazienti, è stata aggredita da unache nell’attesa lamentava forti dolori addominali. Almeno fino a stamattina non sarebbe stata presentata denuncia. Secondo quanto è stato ricostruito, la paziente avrebbe prima spintonato e poi tirato per i capelli l’. L’intervento dell’agente di Polizia di Stato in servizio nell’azienda ospedaliera e di un vigilante privato ha messo fine alla colluttazione. Sul posto è giunta anche una volante della Questura di. Il sindacato Nursind stigmatizza la gravità dell’ennesima aggressione ...

