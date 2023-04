Autonomia o orbita Usa | la sfida dell’Europa

(Di martedì 4 aprile 2023) La pandemia da Covid-19, prima, e lo scoppio della guerra in Ucraina, poi, hanno costretto ancora una volta l’Europa a interrogarsi sulla propria postura internazionale e sul rapporto con Washington in fatto di Difesa, politica e – ovviamente – rapporti economici. Un dilemma antico, che perdura dal secondo conflitto mondiale e che si palesò in InsideOver.

Un dilemma antico, che perdura dal secondo conflitto mondiale e che si palesò in [...] Continua a leggere The postUsa: la sfida dell'Europa appeared first on ......Pioneer e il futuro della space economy cinese Capace di portare fino a 2 tonnellate in... Space Pioneer ha, o avrà presto i progetti dalla CASC per produrre ingli YF - 102, ...inoltre, a livello europeo, l'Italia è al secondo posto per numero di satelliti ined è al ... Ciardi ha concluso dicendo: "Dobbiamo avere come faro almeno una quota ditecnologica e ...

Autonomia o orbita Usa: la sfida dell'Unione Europea Inside Over

Elon Musk ha confermato che alcuni satelliti Starlink V2 mini di SpaceX avrebbero riscontrato dei problemi (non meglio precisati). Questo avrebbe portato due di questi ad abbassare la propria orbita c ...