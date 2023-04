Aurelio De Laurentiis contro i violenti da stadio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... persemprecalcio : ??? Aurelio #DeLaurentiis torna a parlare durante il forum sugli stadi organizzato al CONI e ha toccato tutti gli ar… - adl_like_kobe : RT @MrOnadde: un giorno ci libererai da questo abominio, un giorno ci ridarai la voglia di vivere, ci farai vivere nel mondo delle favole,… - fainformazione : Tifosi violenti: serve un Public Order Act anche in Italia Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis - dopo l… - fainfosport : Tifosi violenti: serve un Public Order Act anche in Italia Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis - dopo l… - ut3nte : RT @MrOnadde: un giorno ci libererai da questo abominio, un giorno ci ridarai la voglia di vivere, ci farai vivere nel mondo delle favole,… -

- Il presidente del Napoli, dopo gli scontri tra i tifosi napoletani al Maradona, interviene auspicando una dura repressione, sul modello di quella voluta negli anni 80 dalla premier britannica ...Defurioso per gli scontri tra ultras del Napoli in curva B allo stadio Maradona. "E' una storia che dura da 50 anni, finché non si prende la legge della Thatcher, mutandola in ...Deha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del convegno organizzato dal Coni, dal titolo 'Verso lo stadio del futuro' . Desulla festa Scudetto: 'Sono preoccupato in ...

Torna a parlare Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione dell'evento inerente il forum sugli stadi organizzato al CONI: CHAMPIONS -… Leggi ...Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto in occasione di un evento organizzato dal CONI parlando sui temi di più stretta attualità del club partenopeo, sopratttutto sugli episodi ...