Aumento pensioni minime fino a 600 euro | le istruzioni Inps per il calcolo

(Di martedì 4 aprile 2023) L’ha ufficializzato (in ritardo) l’dellecome disposto dall’ultima legge di Bilancio. Lo ha fatto con la circolare n. 35 del 3 aprile 2023 in cui ha fornito ledie di pagamento sull’dellepari o inferiori al trattamento minimo, riconosciuto dal 1° gennaio 2023 ea dicembre 2024. Un incremento che, nonostante la decorrenza da gennaio 2023, non è ancora stato ancora riconosciuto ai pensionati., a chi spettano gli aumenti Ricordiamo che tratta di due differenti aumenti: il primo interessa tutti i pensionati che hanno un importo inferiore al trattamento minimo, il secondo invece scatta solo per coloro che hanno compiuto i 75 anni di età. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... freetime_lost : @urziale Siamo al quarto mese che 'scatta l'aumento per le pensioni' ma mia mamma prende sempre la stessa cifra. - thewaterflea : RT @urziale: ?? Scatta l’aumento delle pensioni, il Governo Meloni continua nel suo percorso . - gaeliber : @FratellidItalia Come no ?! Rave, blocchi navali, taglio accise, intercettazioni, Spazzaonesti, corsi formazione p… - TonyGon87259685 : RT @urziale: ?? Scatta l’aumento delle pensioni, il Governo Meloni continua nel suo percorso . - AnnaP1953 : RT @urziale: ?? Scatta l’aumento delle pensioni, il Governo Meloni continua nel suo percorso . -

Con (colpevole) ritardo l'Inps ha ufficializzato - con la circolare n. 35 del 3 aprile 2023 - l'delleminime come disposto dall'ultima legge di Bilancio. Un incremento che per il momento non era stato ancora riconosciuto ai pensionati, nonostante la decorrenza da gennaio 2023 . ...Ancora energia nel fondo, con la notizia dell'del prezzo del petrolio ('L'Opec taglia 1 milione di barili e il greggio sale a 80 dollari'). Subito sotto spicca il tema Previdenza. ', ...Oltre alleaumentate, c'è anche un'altra importante novità per i pensionati che hanno debiti e temono ... L'del costo della vita ha messo in crisi non solo tantissime famiglie e ...

Per trattamenti complessivi superiori all’importo mensile della pensione minima e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento, l’aumento è attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato Per ...Ufficiale l'aumento delle pensioni minime: l'Inps pubblica la circolare con tutte le istruzioni. In arrivo un incremento fino a 600 euro, ma la data di applicazione è ancora sconosciuta.