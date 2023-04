Aumentano i prezzi di benzina e diesel (Di martedì 4 aprile 2023) I prezzi di benzina e diesel sono in salita. Il taglio della produzione di petrolio deciso ieri dai Paesi dell'OpecPlus - Arabia Saudita in testa - ha fatto balzare le quotazioni petrolifere. Il Brent è tornato al livello di inizio marzo... Leggi su today (Di martedì 4 aprile 2023) Idisono in salita. Il taglio della produzione di petrolio deciso ieri dai Paesi dell'OpecPlus - Arabia Saudita in testa - ha fatto balzare le quotazioni petrolifere. Il Brent è tornato al livello di inizio marzo...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Opec fa balzare quotazioni, Brent sui livelli di marzo: Staffetta, aumentano prezzi alla pompa, verde servito a 2,0… - BugieAllaRovesc : @smith44m @a_meluzzi Anche... Ma la botta più grossa sarà per gli USA: si ritroveranno con una moneta che si svalut… - BugieAllaRovesc : @SkorpioITA @CricriLabointer @lov_byron @gas_lerner Non hai aumento se non consumi od hai un vecchio prezzo bloccat… - nevrotica9 : RT @RisatoNicola: @AnonymaticaSRL @lupodibrughiera @ValeReinstated L'inflazione sui generi alimentari in Germania è arrivata al 22%. Non co… - ValeReinstated : RT @RisatoNicola: @AnonymaticaSRL @lupodibrughiera @ValeReinstated L'inflazione sui generi alimentari in Germania è arrivata al 22%. Non co… -