Aumentano caffè e pizza | il costo divide ancora Nord e Sud

ROMA – Aumentano caffè e pizza. In media d'anno, nel 2022, i prezzi nei bar sono aumentati del 4,4% con un +4,8% per la caffetteria, +5% per pasticceria e gelateria, +4,4% per gli snack, +3,8% e +3,9% per le bevande analcoliche o alcoliche. Nei ristoranti tradizionali +4,7%, nelle pizzerie +5,4%, con un picco del +8,1%

Aumentano caffè e pizza, e a Torino la tazzina costa più che a Roma e a Milano Per esempio per caffè, cappuccino e panini al bar, pizza e bibita in pizzeria. La 'classifica' è sui prezzi medi nei capoluoghi di provincia: non emergono quindi i picchi dei locali più prestigiosi o ... Aumentano caffè e pizza e il costo divide ancora Nord e Sud In media il prezzo di una tazzina di caffè oscilla da un minimo di 0,92 euro a Messina (0,95 a Reggio Calabria, 0,99 a Catanzaro) ad un massimo di 1,31 a Trento ed a Bolzano (1,24 a Cuneo e Venezia;