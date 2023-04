"Attenzione, eh!". Lilli Gruber ossessionata da FdI: l'ultima sceneggiata a Otto e Mezzo | Video (Di martedì 4 aprile 2023) Siamo a Otto e Mezzo, il programma condOtto da Lilli Gruber su La7, la puntata è quella andata in onda lunedì 3 aprile. Al centro del dibattito il Pnrr e i ritardi nell'attuazione del piano. Ospite in studio ecco l'ex ministro Fabrizio Barca: Lilli la rossa, infatti, preferisce parlare di Pnrr piuttosto che del voto in Friuli Venezia Giulia, un trionfo per la sinistra. "Oggi Giorgia Meloni ha detto che non è preoccupata per i ritardi sul Pnrr e che si fa troppo allarmismo e che noi non perderemo le risorse. Lei è d'accordo? Ha ragione Giorgia Meloni?", chiede la Gruber con sorriso sornione. Ed ecco che Barca, con lucidità, risponde: "Non lo possiamo sapere. L'impostazione di monitoraggio del governo Conte prima e Draghi poi è stata improbabile - premette -. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Siamo a, il programma conddasu La7, la puntata è quella andata in onda lunedì 3 aprile. Al centro del dibattito il Pnrr e i ritardi nell'attuazione del piano. Ospite in studio ecco l'ex ministro Fabrizio Barca:la rossa, infatti, preferisce parlare di Pnrr piuttosto che del voto in Friuli Venezia Giulia, un trionfo per la sinistra. "Oggi Giorgia Meloni ha detto che non è preoccupata per i ritardi sul Pnrr e che si fa troppo allarmismo e che noi non perderemo le risorse. Lei è d'accordo? Ha ragione Giorgia Meloni?", chiede lacon sorriso sornione. Ed ecco che Barca, con lucidità, risponde: "Non lo possiamo sapere. L'impostazione di monitoraggio del governo Conte prima e Draghi poi è stata improbabile - premette -. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... snakesnake71 : @TuttiZangh Per distrarre l'attenzione dalla vostra squadra che fa schifo passate ai raggi x cosa scrivono gli juve… - mammagio67 : @GrandeFratello Attenzione che miss piastra è la cocca del signorini! ?? Non vorrei mai eh? - amilascomb : aspettate che qua sento la tachicardia avvicinarsi eh attenzione #oriele - WhyckieQueenie : @Carla_00000 @MissEva88504720 @Lasabry91196702 @io_anit CArla: riesci per l'ennesima volta a puntare l'attenzione s… - Gennaro_115 : @willy_signori @bruttapas Ah beh certo credo che dopo si debbano trovare dei riscontri. Ma io non parlo di Juve co… -