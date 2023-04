Attentato San Pietroburgo, la consegna della statuetta a Tatarsky e il momento dell’esplosione: i video (Di martedì 4 aprile 2023) Al momento dell’esplosione domenica nel caffè di San Pietroburgo che ha ucciso il giornalista e blogger Vladlen Tatarsky, la giovane donna accusata di avergli consegnato la statuetta-bomba, Darya Trepova, sedeva tranquillamente a non più di quattro o cinque metri da lui. Il particolare, emerso da alcuni video diffusi sui social, potrebbe confermare che la donna non sapeva della presenza dell’esplosivo nella statuetta, come ha detto suo marito, secondo il quale è stata “incastrata e usata” da qualcuno. Nel video si vede la Trepova che sta per allontanarsi dopo avere consegnato il pacco con la statuetta a Tatarsky. Questi la richiama usando il nome di Nastia, – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Aldomenica nel caffè di Sanche ha ucciso il giornalista e blogger Vladlen, la giovane donna accusata di averglito la-bomba, Darya Trepova, sedeva tranquillamente a non più di quattro o cinque metri da lui. Il particolare, emerso da alcunidiffusi sui social, potrebbe confermare che la donna non sapevapresenza dell’esplosivo nella, come ha detto suo marito, secondo il quale è stata “incastrata e usata” da qualcuno. Nelsi vede la Trepova che sta per allontanarsi dopo avereto il pacco con la. Questi la richiama usando il nome di Nastia, – ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoPutinati : Dirò la mia non richiesta e da espertone Twitter (anche se ho letto e riletto tutto Le Carré). Attentato a San Piet… - repubblica : Attentato a San Pietroburgo, l'esperto Mark Galeotti: 'È la prova che Putin sta perdendo il controllo della Russia'… - MarcoFattorini : L’attentato al bar di San Pietroburgo ha molti lati oscuri. Ma le autorità russe hanno già chiuso il caso in 24 ore… - TV2000it : #Ucraina, #Odessa colpita al cuore. Accuse tra Kiev e #Mosca su #attentato #SanPietroburgo #4aprile… - SirNeneBanBot14 : RT @LadyAfro17: 4 Aprile 2023, Russia IL COMITATO INVESTIGATIVO RUSSO HA RICLASSIFICATO IL CRIMINE DI SAN PIETROBURGO IN ATTENTATO TERRORI… -