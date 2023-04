Attentato a San Pietroburgo, i feriti sono 40, cinque gravi. Oggi l’udienza per Darya Trepova (Di martedì 4 aprile 2023) L’agenzia russa Tass cita un comunicato del ministero della Salute di Mosca secondo il quale è di 40 persone ferite il bilancio dell’Attentato esplosivo avvenuto due giorni fa nel bar di San Pietroburgo in cui è rimasto ucciso il blogger russo Vladlen Tatarsky. “A causa di un incidente in un locale di San Pietroburgo 40 persone hanno avuto bisogno di assistenza medica, compresi tre minorenni”, sostiene il ministero della Salute russo secondo cui 25 feriti restano ancora in ospedale e, fra loro, vi sono cinque persone in “gravi” condizioni. Gli inquirenti russi, intanto, ha rivelato su Telegram il Comitato investigativo della Federazione Russa, hanno riclassificato il procedimento penale sull’omicidio del corrispondente di guerra Vladlen Tatarsky, il cui vero nome è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 aprile 2023) L’agenzia russa Tass cita un comunicato del ministero della Salute di Mosca secondo il quale è di 40 persone ferite il bilancio dell’esplosivo avvenuto due giorni fa nel bar di Sanin cui è rimasto ucciso il blogger russo Vladlen Tatarsky. “A causa di un incidente in un locale di San40 persone hanno avuto bisogno di assistenza medica, compresi tre minorenni”, sostiene il ministero della Salute russo secondo cui 25restano ancora in ospedale e, fra loro, vipersone in “” condizioni. Gli inquirenti russi, intanto, ha rivelato su Telegram il Comitato investigativo della Federazione Russa, hanno riclassificato il procedimento penale sull’omicidio del corrispondente di guerra Vladlen Tatarsky, il cui vero nome è ...

