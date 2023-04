ATP Montecarlo | quando Fabio Fognini raggiunse l’apice della carriera nel 2019

(Di martedì 4 aprile 2023) Il tennis torna sulla terra rossa dopo il ‘breve flirt’ avuto in Sudamerica a febbraio. Si comincia a marce basse con tre tornei 250 tra Houston, Marrakech ed Estoril, dove non si vedranno i big di classifica. Poi però si torna a fare sul serio con il 1000 di, che evoca dolci ricordi allo sport italiano,quattro anni faalzò al cielo il trofeo più importantesua. Eppure il nativo di Arma di Taggia non stava vivendo nemmeno il periodo più floridopropria. Dal terzo turno con Pablo Carreno Busta agli Australian Open, il suo score nei due mesi successivi era di una sola vittoria e sei sconfitte, spesso arrivate con giocatori alla portata come Jaume Munar (Buenos Aires), Radu Albot (Indian ...

... ha annunciato sui social il suo forfait per l'appuntamentodel Principato. "Dopo due mesi di ... Dopo la visita di oggi con il mio dottore a Murcia, so che non potrò andare aper iniziare ...... il dottor Lopez Martinez, a Murcia e un'attenta valutazione, non potrò andare aper ...tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti CLASSIFICA...Il Principato perde i pezzi, e sono pregiato: Rafa Nadal e Carlos Alcaraz rinunciano a giocare il primo Masters 1000 sul rosso della stagione. Per Rafa era nell'aria, ora è ufficiale e lo ha ...

anche Carlos Alcaraz alza bandiera bianca e rinuncia al torneo di Montecarlo, primo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa, in programma dal 9 al 16 aprile. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e ...