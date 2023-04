Atp Montecarlo, Nadal annuncia il forfait: «Non sono ancora pronto». Anche Alcaraz rinuncia per problemi fisici (Di martedì 4 aprile 2023) I due spagnoli Rafa Nadal e Carlos Alcaraz hanno annunciato di non poter partecipare all’Atp di Montecarlo, il primo Masters 1000 su terra rossa della stagione che inizierà l’8 aprile. «Non sono ancora pronto per competere ai massimi livelli», ha scritto su Twitter il campione maiorchino, «non potrò giocare in uno dei tornei più importanti della mia carriera, Montecarlo. Non sono ancora nelle condizioni di giocare con le massime garanzie e continuo il mio percorso di preparazione, sperando di tornare presto». A stretto giro, Anche il numero 2 al mondo, uscito sconfitto dal match con Jannik Sinner nella semifinale del Miami Open che gli è costata la prima posizione nella classifica Atp, ha dovuto ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023) I due spagnoli Rafae Carloshannoto di non poter partecipare all’Atp di, il primo Masters 1000 su terra rossa della stagione che inizierà l’8 aprile. «Nonper competere ai massimi livelli», ha scritto su Twitter il campione maiorchino, «non potrò giocare in uno dei tornei più importanti della mia carriera,. Nonnelle condizioni di giocare con le massime garanzie e continuo il mio percorso di preparazione, sperando di tornare presto». A stretto giro,il numero 2 al mondo, uscito sconfitto dal match con Jannik Sinner nella semifinale del Miami Open che gli è costata la prima posizione nella classifica Atp, ha dovuto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : RAFA NADAL NON SARÀ A MONTECARLO ??? Con un post social lo svela proprio il maiorchino: 'Non sono ancora pronto per… - News24Tennis : Arriva un'altra defezione in vista del Masters 1000 di Montecarlo 2023. Si tratta di Felix Auger-Aliassime, numero… - News24Tennis : Dopo Rafael Nadal, anche Carlos Alcaraz non parteciperà al Masters 1000 di Montecarlo, primo evento di livello sul… - Lucavad72 : RT @Eurosport_IT: ALCARAZ SALTA MONTECARLO ??? Anche Carlos Alcaraz, come Nadal e Aliassime, salta Montecarlo. Bene per Jannik Sinner che d… - Lucavad72 : RT @Eurosport_IT: RAFA NADAL NON SARÀ A MONTECARLO ??? Con un post social lo svela proprio il maiorchino: 'Non sono ancora pronto per compe… -