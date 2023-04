Atp Montecarlo: dopo Nadal altri due top devono rinunciare (Di martedì 4 aprile 2023) Il maiorchino ha annunciato la sua assenza al Master 1000 a causa di una condizione non ancora ottimale, ma purtroppo non sarà il solo a rinunciare PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non una grande giornata per gli organizzatori del torneo di Montecarlo. Il Master 1000 che prenderà il via il prossimo 8 aprile Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 4 aprile 2023) Il maiorchino ha annunciato la sua assenza al Master 1000 a causa di una condizione non ancora ottimale, ma purtroppo non sarà il solo aPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non una grande giornata per gli organizzatori del torneo di. Il Master 1000 che prenderà il via il prossimo 8 aprile Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : RAFA NADAL NON SARÀ A MONTECARLO ??? Con un post social lo svela proprio il maiorchino: 'Non sono ancora pronto per… - grafuio : RT @Eurosport_IT: RAFA NADAL NON SARÀ A MONTECARLO ??? Con un post social lo svela proprio il maiorchino: 'Non sono ancora pronto per compe… - theshieldofspo1 : L'iberico ha dichiarato forfeit anche per l'appuntamento nel principato #TSOS // #ATP // #RolexMonteCarloMasters /… - kadei15 : RT @Eurosport_IT: ALCARAZ SALTA MONTECARLO ??? Anche Carlos Alcaraz, come Nadal e Aliassime, salta Montecarlo. Bene per Jannik Sinner che d… - andrea_ciocci : #Alcaraz fuori da #montecarlo. E #Sinner ottavo del seeding. Il che significa bye. Buono per riposare qualche giorn… -