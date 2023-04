ATP Montecarlo 2023 | fioccano i ritiri | forfait anche di Auger-Aliassime

(Di martedì 4 aprile 2023) Prima Rafael Nadal, poi Carlos Alcaraz: mattinata da dimenticare per il Masters 1000 di, tra iverso il torneo del Principato si aggiungequello del canadese Felix. Le parole del nordamericano sui social: “Purtroppo devo annunciare il mio ritiro dal torneo di Monte-Carlo quest’anno. È un evento che non vedo l’ora di giocare ogni anno, tuttavia nelle ultime settimane ho lottato con un problema al ginocchio sinistro e ho deciso che era la decisione più intelligente prendermi una pausa in modo da poter guarire completamente e riprendermi prima del mio prossimo torneo”.occupa attualmente la posizione numero sette del ranking ATP, dunque sarebbe stato testa di serie per il torneo sulla terra rossa monegasca. Si libera un posto importante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : RAFA NADAL NON SARÀ A MONTECARLO ??? Con un post social lo svela proprio il maiorchino: 'Non sono ancora pronto per… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, dopo Nadal anche Alcaraz rinuncia all'ATP di Montecarlo - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, dopo Nadal anche Alcaraz rinuncia all'ATP di Montecarlo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, dopo Nadal anche Alcaraz rinuncia all'ATP di Montecarlo - napolimagazine : Tennis, dopo Nadal anche Alcaraz rinuncia all'ATP di Montecarlo -

... ha annunciato sui social il suo forfait per l'appuntamentodel Principato. "Dopo due mesi di ... Dopo la visita di oggi con il mio dottore a Murcia, so che non potrò andare aper iniziare ...... il dottor Lopez Martinez, a Murcia e un'attenta valutazione, non potrò andare aper ...tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti CLASSIFICA...Il Principato perde i pezzi, e sono pregiato: Rafa Nadal e Carlos Alcaraz rinunciano a giocare il primo Masters 1000 sul rosso della stagione. Per Rafa era nell'aria, ora è ufficiale e lo ha ...

Montecarlo perde i pezzi: Nadal e Alcaraz infortunati, esordio sul rosso rinviato La Gazzetta dello Sport

Rafa Nadal non prenderà parte al Rolex Monte-Carlo Masters, il primo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa, in programma dal 9 al 16 ...Poi però si torna a fare sul serio con il 1000 di Montecarlo, che evoca dolci ricordi allo sport italiano, quando quattro anni fa Fabio Fognini alzò al cielo il trofeo più importante della sua ...