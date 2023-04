Atp Marrakech 2023: montepremi e prize money (Di martedì 4 aprile 2023) Il montepremi ed il prize money dell’ATP 250 di Marrakech 2023 (Marocco), torneo in programma da lunedì 3 a domenica 9 aprile sui campi in terra battuta della cittadina nordafricana. Quattro gli azzurri in tabellone. Si tratta di Lorenzo Musetti, in cerca di risposte dopo quattro eliminazioni consecutive al primo turno, Francesco Passaro, a caccia di punti preziosi per cercare l’ingresso per la prima volta in carriera tra i primi cento giocatori del mondo, ed i qualificati Andrea Vavassori e Riccardo Bonadio. Presente anche un veterano del circuito come il transalpino Richard Gasquet. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE Da non sottovalutare, inoltre, il britannico Daniel Evans e i due olandesi Botic Van De Zandschulp e Tallon Griekspoor. Riflettori puntati pure sullo spagnolo Jaume Munar, autentico ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Iled ildell’ATP 250 di(Marocco), torneo in programma da lunedì 3 a domenica 9 aprile sui campi in terra battuta della cittadina nordafricana. Quattro gli azzurri in tabellone. Si tratta di Lorenzo Musetti, in cerca di risposte dopo quattro eliminazioni consecutive al primo turno, Francesco Passaro, a caccia di punti preziosi per cercare l’ingresso per la prima volta in carriera tra i primi cento giocatori del mondo, ed i qualificati Andrea Vavassori e Riccardo Bonadio. Presente anche un veterano del circuito come il transalpino Richard Gasquet. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE Da non sottovalutare, inoltre, il britannico Daniel Evans e i due olandesi Botic Van De Zandschulp e Tallon Griekspoor. Riflettori puntati pure sullo spagnolo Jaume Munar, autentico ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tenniscircus : ATP Estoril e Marrakech, Cecchinato batte Schwartzman e Fognini supera Giannessi. Primo turno vincente anceh per Passaro - - AlbertoRossi70 : Tennis, ATP 250 Marrakech (Mar) – Martedì 4 aprile (dalle ore 12:30 in Italia) si disputeranno i seguenti match dei… - livetennisit : ATP 250 Marrakech, Estoril e Houston: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo 4 azzurri (LIVE) - zazoomblog : Bonadio-O’Connell oggi in tv: orario canale e diretta streaming Atp Marrakech 2023 - #Bonadio-O’Connell #orario… - Luca80093108 : RT @quindicizero: LA PRIMA VOLTA DI PASSARO! ???? A Marrakech, Francesco Passaro sconfigge Aslan Karatsev in tre set e conquista la sua 1a v… -