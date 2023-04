ATP Marrakech 2023, grande successo per Vavassori: sconfitto Jarry in tre set (Di martedì 4 aprile 2023) Grandissimo successo per Andrea Vavassori al primo turno nell’ATP 250 di Marrakech: il torinese, al suo quinto match della carriera in un main draw ATP, conquista la sua seconda vittoria ufficiale e la prima sulla terra battuta, sconfiggendo uno dei tennisti più in forma di quest’inizio di stagione. 6-2 3-6 6-3 rifilato a Nicolas Jarry, il cileno che aveva portato allo stremo Carlos Alcaraz nella semifinale all’ATP 500 di Rio de Janeiro e che, esattamente un mese fa, si era laureato campione nell’ATP 250 di Santiago del Cile, arrivando a ricoprire oggi la posizione numero 59 del ranking. Ma Vavassori, già vincitore di due match nelle qualificazioni, si è ripetuto in questa battaglia dalla durata di 2 ore e 2 minuti, ottenendo una vittoria inaspettata sulla carta ma dolcissima. Il nostro portacolori è ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Grandissimoper Andreaal primo turno nell’ATP 250 di: il torinese, al suo quinto match della carriera in un main draw ATP, conquista la sua seconda vittoria ufficiale e la prima sulla terra battuta, sconfiggendo uno dei tennisti più in forma di quest’inizio di stagione. 6-2 3-6 6-3 rifilato a Nicolas, il cileno che aveva portato allo stremo Carlos Alcaraz nella semifinale all’ATP 500 di Rio de Janeiro e che, esattamente un mese fa, si era laureato campione nell’ATP 250 di Santiago del Cile, arrivando a ricoprire oggi la posizione numero 59 del ranking. Ma, già vincitore di due match nelle qualificazioni, si è ripetuto in questa battaglia dalla durata di 2 ore e 2 minuti, ottenendo una vittoria inaspettata sulla carta ma dolcissima. Il nostro portacolori è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... livetennisit : Andrea Vavassori elimina Jarry ed accede al secondo turno a Marrakech. Luca Nardi eliminato al primo turno nel torn… - sportface2016 : ATP Marrakech 2023, grande successo per #Vavassori: sconfitto #Jarry in tre set #GrandPrixHassanII - Ubitennis : ATP Marrakech: Vavassori torna a sorridere in singolare, Jarry battuto - federtennis : ???? A Marrakech Andrea #Vavassori sconfigge #Jarry 6-2 3-6 6-3 e approda al secondo turno! ???? Si ferma invece… - giovannipelazzo : IMPRESA DI VAVASSORI ?????? Dopo 2h di lotta [Q] Andrea Vavassori ???? batte [8] Nicolas Jarry ???? 6-2 3-6 6-3 all'esord… -