ATP Marrakech 2023: cadono i nomi di grido, Muller sorprende Gasquet nella giornata di Vavassori (Di martedì 4 aprile 2023) giornata per buona misura particolare all'ATP 250 di Marrakech, in Marocco, e non solo per la vittoria contro il pronostico di Andrea Vavassori sul cileno Nicolas Jarry, numero 8 del seeding. In chiave italiana c'è da registrare anche la sconfitta di Riccardo Bonadio con l'australiano Christopher O'Connell, ma il punto reale di questo martedì è un altro. Si tratta, infatti, di un secondo giorno della settimana da ecatombe per le teste di serie impegnate oggi. Cade in maniera piuttosto inaspettata il francese Richard Gasquet nel derby con Alexandre Muller, vittorioso per 6-4 6-4 e, in questo modo, prossimo avversario di Francesco Passaro, ma il tonfo più importante è quello di Maxime Cressy. L'americano, testa di serie numero 5, viene eliminato in rimonta dallo spagnolo Roberto Carballes Baena per ...

