ATP Marrakech 2023 | Andrea Vavassori piazza il colpo e batte Nicolas Jarry

Vittoria di grande importanza per Andrea Vavassori nel primo turno del torneo ATP 250 di Marrakech. Il ventisettenne torinese si prende uno scalpo non indifferente, considerando che, al di là della testa di serie numero 8, il cileno Nicolas Jarry è giocatore che, di recente, ha vinto a Santiago del Cile ed è andato non lontano dal battere Alcaraz in semifinale a Rio de Janeiro. Per l'azzurro un 6-2 3-6 6-3 che gli apre le porte dello spagnolo Jaume Munar. Il primo set è sostanzialmente equlibrato fino al 2-2, poi arriva impetuosa l'onda di Vavassori, ben fedele al suo soprannome che è Wave. Due break di fila, efficacia nel proprio gioco (che non piace in nessun modo a Jarry) e tante altre piccole cose fanno parte di ciò che assicura al piemontese un ...

