Atp Houston 2023 | montepremi e prize money

(Di martedì 4 aprile 2023) Iled ildell’ATP 250 di(Stati Uniti), torneo in programma da lunedì 3 a domenica 9 aprile sui campi in terra battuta della città del Texas. Come spesso accade con i tornei americani, la maggior parte dei tennisti al via sono locali. Non a caso le prime cinque teste di serie sono tutte a stelle e strisce e rispondono ai nomi di Frances Tiafoe, Tommy Paul, Brandon Nakashima, John Isner e JJ Wolf. Nessun azzurro figura tra gli iscritti del torneo, neppure nel tabellone di qualificazione. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE Non passano inosservate invece le wild card, riservate a tre giocatori di grande richiamo, come Fernando Verdasco, Steve Johnson e Jack Sock. Iltotale dell’ATP 250 di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #ATPHouston | Il programma di martedì #4aprile - livetennisit : ATP 250 Marrakech, Estoril e Houston: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo 4 azzurri (LIVE) - gnk_fans : ??#blog #tennis #ATP #HOUSTON ?? Primi incontri a Houston - Order Of Play di oggi - News24Tennis : Atp Houston 250 è uno dei primi eventi ATP su terra battuta e il sorteggio del torneo è stato già rivelato. Il torn… - AntottoG : ATP Houston - terra rossa fra confini yankees. Favoriti d'obbligo Tiafoe e Paul. Possibili sorprese Garin e Machac.… -

... nazionalità olandese, ma nativo di, che proprio in questo torneo lo scorso anno ottenne i suoi primi successi in un main draw, partendo dalle qualificazioni e battendo Feliciano Lopez e ...L'australiano supera lo spagnolo con il punteggio di 7 - 6, 6 - 0(STATI UNITI) - Jason Kubler supera il primo turno dell'250 di2023 (Stati Uniti), torneo che si disputa sui campi in terra battuta della città texana. L'australiano, sesta testa di serie, si è imposto con il punteggio di 7 - 6 (7), 6 - 0 sullo ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneodi2023 per la giornata di martedì 4 aprile. Ad aprire le danze sarà uno dei beniamini di casa, vale a dire JJ Wolf, impegnato nel suo match d'esordio contro l'australiano Thompson. Sempre ...

ATP Houston: Kubler elimina Verdasco, fuori anche Zhang e Kovacevic Ubitennis

Jason Kubler hit with Fernando Verdasco when he was 14 years old. On Monday, they met in ATP Tour action for the first t ...Era carica di incertezza la presenza di Rafael Nadal al Monte-Carlo Rolex Masters, primo ‘1000’ della stagione su terra battuta nonché uno dei tornei più importanti nella carriera del maiorchino. Il d ...