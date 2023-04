Atp Estoril 2023 | programma e ordine di gioco mercoledì 5 aprile

(Di martedì 4 aprile 2023) Ile l’dial torneo Atp diper la giornata di. Si parte alle 13:00 (ora italiana) con un derby tutto italiano che vedrà sulla terra battuta Marco Cecchinato e Fabio Fognini. A seguire Pedro Cachin contro Sebastian Baez, testa di serie numero 5. Casper Ruud sfiderà poi il vincente della sfida tra Giulio Zeppieri e Joao Sousa. Luca Van Assche e Alejandro Davidovich Fokina chiuderanno la giornata dedicata al singolare in Portogallo.Estadio Millennium Dalle 13:00, Marco Cecchinato – Fabio Fognini A seguire, Pedro Cachin – (5) Sebastian Baez Non prima delle 18:00, Casper Ruud – Giulio Zeppieri/Joao Sousa A seguire, Luca Van Assche – (3) Alejandro Davidovich ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #AtpEstoril, programma e ordine di gioco di mercoledì 5 aprile - _TennisCoaching : - TennisWorlden : ATP Estoril: Fabio Fognini makes impressive start: Fabio… - SosioAndrea : Prima vittoria in un tabellone Atp per @lucavanassche ???? che ad Estoril supera in rimonta il beniamino di casa Pedr… - Tennis_Ita : ATP Estoril, Nardi sconfitto da Kecmanovic: il serbo vola agli ottavi -

...MilleniumOpen , torneo di categoria 250. Il serbo vince 6 - 4, 6 - 1 e attende il vincente della sfida tra Ramos e Rodionov. Il 19enne Nardi era all'ottava partita in carriera a livello...Semaforo rosso per Luca Nardi nel primo turno del "MillenniumOpen", torneo250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta disputando sulla terra rossa dell', in Portogallo. Il 19enne pesarese, n.161 del ranking, è stato sconfitto ...Van Assche, che è impegnato questa settimana nell'250 diin Portogallo, ha messo in bacheca fin qui in carriera un 15k in Francia ma soprattutto tre Challenger (uno la passata stagione a ...

Buona la prima per Marco Cecchinato e Fabio Fognini nel "Millennium Estoril Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta disputando sulla terra rossa dell'Estoril, in Porto ...Dopo un primo set alla pari, poi Luca Nardi cede strada a Miomir Kecmanovic nel primo turno del Millenium Estoril Open, torneo di categoria ... Il 19enne Nardi era all’ottava partita in carriera a ...