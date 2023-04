ATP Estoril 2023, Nardi può poco contro Kecmanovic: il serbo passa al secondo turno (Di martedì 4 aprile 2023) Luca Nardi può poco contro Miomir Kecmanovic al primo turno nell’ATP 250 di Estoril: il 19enne di Pesaro, dopo un inizio spavaldo, perde 9 degli ultimi 10 game del match e si inchina con lo score di 6-4 6-1, al termine di un incontro durato 1 ora e 9 minuti. Prestazione a due volti da parte del pesarese, che fino al 4-3 del primo set aveva messo a più riprese il suo rivale in difficoltà. Poi, però, la gara ha preso una piega bruttissima per lui e decisamente positiva per il nativo di Belgrado, che si qualifica per il secondo turno nella manifestazione portoghese: il suo prossimo ostacolo verrà fuori dalla sfida tra Jurij Rodionov e Albert Ramos-Vinolas. L’inizio è positivo per Nardi e molto complesso per il suo ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) LucapuòMiomiral primonell’ATP 250 di: il 19enne di Pesaro, dopo un inizio spavaldo, perde 9 degli ultimi 10 game del match e si inchina con lo score di 6-4 6-1, al termine di un indurato 1 ora e 9 minuti. Prestazione a due volti da parte del pesarese, che fino al 4-3 del primo set aveva messo a più riprese il suo rivale in difficoltà. Poi, però, la gara ha preso una piega bruttissima per lui e decisamente positiva per il nativo di Belgrado, che si qualifica per ilnella manifestazione portoghese: il suo prossimo ostacolo verrà fuori dalla sfida tra Jurij Rodionov e Albert Ramos-Vinolas. L’inizio è positivo pere molto complesso per il suo ...

