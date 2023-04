ATP Estoril 2023, Luca Nardi combatte un set ma viene travolto da Miomir Kecmanovic (Di martedì 4 aprile 2023) Non basta un ottimo primo set a Luca Nardi per prendersi il successo al cospetto del serbo Miomir Kecmanovic nel primo turno del torneo di Estoril. L’azzurrino combatte per un set, ma viene poi travolto nella seconda frazione per 6-4 6-1 in un’ora e dieci minuti di partita. L’inizio della partita è alquanto ad armi pari, e anzi è l’azzurro ad avere le prime chance di portarsi avanti. Nel secondo gioco ha tre palle break a disposizione, approfittando dei problemi con la seconda di servizio di Kecmanovic, che però si salva. Il serbo fa valere il suo essere più smaliziato tecnicamente, ed è il primo a prendersi il break, ma Luca è bravissimo a non mollare, determinato a sfruttare le difficoltà dell’avversario. Scambi ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) Non basta un ottimo primo set aper prendersi il successo al cospetto del serbonel primo turno del torneo di. L’azzurrinoper un set, mapoinella seconda frazione per 6-4 6-1 in un’ora e dieci minuti di partita. L’inizio della partita è alquanto ad armi pari, e anzi è l’azzurro ad avere le prime chance di portarsi avanti. Nel secondo gioco ha tre palle break a disposizione, approfittando dei problemi con la seconda di servizio di, che però si salva. Il serbo fa valere il suo essere più smaliziato tecnicamente, ed è il primo a prendersi il break, maè bravissimo a non mollare, determinato a sfruttare le difficoltà dell’avversario. Scambi ...

