Atp di Montecarlo, Nadal e Alcaraz rinunciano: i messaggi sui social (Di martedì 4 aprile 2023) “Ciao a tutti, non sono ancora pronto per competere ai massimi livelli. Non potrò giocare in uno dei tornei più importanti della mia carriera, Montecarlo”. Con un messaggio sui social il campione del tennis spagnolo Rafa Nadal annuncia il forfait al torneo del Principato che apre come di consueto la stagione dei grandi eventi della racchetta sulla terra battuta. “Non sono ancora nelle condizioni di giocare con le massime garanzie e – aggiunge – continuo il mio percorso di preparazione, sperando di tornare presto”. Dopo Rafa Nadal anche il n.2 del mondo Carlos Alcaraz annuncia il suo forfait al torneo di Montecarlo, il primo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa, in programma dal 9 al 16 aprile. “Dopo l’ultimo match sono uscito con dei problemi fisici e la ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 aprile 2023) “Ciao a tutti, non sono ancora pronto per competere ai massimi livelli. Non potrò giocare in uno dei tornei più importanti della mia carriera,”. Con uno suiil campione del tennis spagnolo Rafaannuncia il forfait al torneo del Principato che apre come di consueto la stagione dei grandi eventi della racchetta sulla terra battuta. “Non sono ancora nelle condizioni di giocare con le massime garanzie e – aggiunge – continuo il mio percorso di preparazione, sperando di tornare presto”. Dopo Rafaanche il n.2 del mondo Carlosannuncia il suo forfait al torneo di, il primo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa, in programma dal 9 al 16 aprile. “Dopo l’ultimo match sono uscito con dei problemi fisici e la ...

