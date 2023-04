Atlético de Madrid | l’Atlético torna a lavorare anche senza Memphis

Leggi su justcalcio

(Di martedì 4 aprile 2023) 2023-04-04 18:57:59 Il web è in subbuglio: L’Atltico èto al lavoro questo pomeriggio dopo aver incanalato la loro qualificazione alla Champions League del corso che ne deriva vittoria domenica scorsa contro il Betis con le uniche assenze dae l’infortunato di lunga data Reinildo. Sul lato opposto appare Reguilnche già si sono uniti al gruppo con totale normalità e punta a riapparire in lista per la prossima giornata contro il Rayo a Valcas. Menfiinfortunato con l’Olanda durante la sosta della Liga, continuare il suo processo di recupero in palestra, essendo a scapito della loro evoluzione per il loro reincorporamento nelle dinamiche di gruppo. Tuttavia, non c’è intenzione di correre rischi di fronte al suo ritorno. Reguiln indica Rayo Chi è in grado di essere uno in più nella chiamata ad affrontare il gruppo franjirrojo è a Reguiln ...