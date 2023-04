Atletica Kenya | sospetti su sistema doping su larga scala | “Somiglianze tra casi”

Leggi su sportface

(Di martedì 4 aprile 2023) Scandaloin. L’Unità per l’integrità dell’istituita (Iau) da World Athletics ha denunciato unsuche “si sta organizzando meglio e questisottolineano il coinvolgimento di persone con esperienza medica e questa è una seria minaccia per il nostro sport”, spiega in una nota il presidente Iau, David Howman. “L’Iau è stata incaricata di collaborare con il governo keniota, la sua federazione dileggera e la sua agenzia antiper combattere questa crisi – prosegue -. Faremo tutto il possibile per identificare la fonte di questo”. La mezzofondista Eglay Nalyanya è stata condannata a otto anni, mentre Betty Wilson Lempus è stata sospesa per cinque anni per ...