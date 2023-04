Atalanta | contro il Bologna senza capitan Toloi | fermato dal giudice sportivo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EmpoliFC : ???? Ieri contro il Lecce, Fabiano #Parisi ha giocato la gara numero 5?0? in #SerieA: l'esordio nella massima serie d… - tuttoatalanta : Atalanta in grande forma: vittoria netta nel test amichevole contro la Tritium - __misscarmela : @CuoreIschitano Perdonami ma fino alla partita contro l'Atalanta le bandiere c'erano. Il motivo di tanto malcontent… - bandismo : @squiddy98 CONTRO TUTTO E TUTTI. Noi meno 7, l'atalanta +6. Ma andiamo vedere la classifica e vediamo quanto ci separa... - Andrea1994___ : RT @Andrea1994___: @Lelerc77 Contro l'Atalanta la Curva A non aveva alcun materiale: ne bandiere ne striscioni, ne tamburi ne megafoni (io… -

TOLOI Rafael (): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione). ALLENATORI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BERTOLINI Alberto (Empoli): per avere, ...E la giornata seguente mette in programma domenica alle ore 15 la sfida propriol': con una vittoria l'Udinese potrebbe andare in vetta alla classifica per qualche ora in attesa del ...L'ultima di campionatol', una sconfitta interna maturata nel finale, ma anche in occasione del derby non è mancato il sostegno dei tifosi che anche domani riempirabnno lo stadio. "Chi ...

Infortunio Koopmeiners, l'Atalanta lo perde di nuovo Today.it

Entrambe le squadre si sono qualificate vincendo con un gol di scarto, i bianconeri contro la Lazio e i nerazzurri contro l’Atalanta. L’Inter non è nel suo momento migliore, considerando anche la ...“Non ci saranno Okereke, Ferrari, Chiriches e Acella”. L’ultima di campionato contro l’Atalanta, una sconfitta interna maturata nel finale, ma anche in occasione del derby non è mancato il sostegno ...