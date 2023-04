Aston Martin Racing Driver Academy 2023 ha un nuovo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Queseera2 : #01 BMW BMW #02 Rolls-Royce Rolls-Royce #03 Bentley Bentley #04 Mercedes-Benz Mercedes-Benz #05 Audi Audi… - smallblockford : RT @LayecChristophe: Aston Martin DBS Superleggera. - JF_L4C0MB3 : RT @LayecChristophe: Aston Martin DBS Superleggera. - hmslava : ??Momento petrol head. Jeremy Clarkson se levanta de la silla. 1. Porsche 911 GT3 RS 2. McLaren 720S 3. Ferrari 812… - Deniznvrr : RT @LayecChristophe: Aston Martin DBS Superleggera. -

Romain Leroux è il nuovo diplomato dellaRacing Driver Academy . Il ventenne parigino si aggiunge al lungo elenco di campioniche comprende il leader della classifica IMSA GTD Pro, Ross Gunn , il campione IMSA GTD ...A Britishvolt non mancava il mercato: le case automobilistiche britanniche, come Jaguar,, McLaren, Bentley e Lotus sono tutte attivamente impegnate a passare alla mobilità elettrica. Non ...Nel mentre, vengono stipulati accordi con marchi esterni come Jaguar, Land Rover,, Ferrari e Maserati, mentre nel 2019 viene fondato anche il Leasys Mobility Store. La crescita è tale ...

Fernando Alonso, 3 su 3 con Aston Martin: ma Vettel non si pente del ritiro Corse di Moto

Il pilota dell’Aston Martin, Fernando Alonso, si è confermato ad altissimi livelli anche nel Gran Premio d’Australia 2023 di Formula 1, conquistando il suo terzo posto consecutivo. Una gara caratteriz ...Aston Martin Racing Driver Academy han un nuovo diplomato ... Romain Leroux passa alla guida della Vantage GT3 nella GTWC Europe.