(Di martedì 4 aprile 2023) Quello delper il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe, rappresenterebbe un tema centrale. Compreso l'incremento degli insegnanti specializzati da assumere in ruolo. Nelle manovre che si studiano per le prossime immissioni in ruolo non si esclude la possibilità di ripetere anche questa estate la procedura di assunzione dalla prima fascia delle GPS. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SindacatoAsset : Assunzioni dirette da prima fascia Immissioni in ruolo sia sul sostegno che sulla materia - CGILModena : RT @FLCCGIL: #Scuola ??4 aprile ?16.00 Evento online su #sostegno e inclusione scolastica con un approfondimento sulle nostre proposte per… - cinziamessineo : RT @FLCCGIL: #Scuola ??4 aprile ?16.00 Evento online su #sostegno e inclusione scolastica con un approfondimento sulle nostre proposte per… - FLCCGIL : #Scuola ??4 aprile ?16.00 Evento online su #sostegno e inclusione scolastica con un approfondimento sulle nostre p… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Entro settembre 2023 ci saranno nuove assunzioni nella scuola, forse concentrate soprattutto sugli insegnanti di sostegno. È a… -

...tre anni di servizio e 24 crediti formativi non potrà terminare in tempo utile per ledi ... potrebbe essere presa in considerazione la valutazione dei titoli esteri dei docenti di...L'anno scorso, quando le GPS furono utilizzate solo per i posti di, leda GM e GAE su posti comuni furono infatti meno di 24.000 su una disponibilità di 63.781 posti (poco più del ...L'anno scorso, quando le GPS furono impiegate solamente per i posti di, leda Graduatorie ad Esaurimento (GM) e Graduatorie ad Esaurimento Annuale (GAE) su posti comuni ...

Assunzioni sostegno, Valditara potrebbe pescare dalle GPS come negli ultimi 2 anni. Le ipotesi Orizzonte Scuola

Nel frattempo, il Ministero ha avviato un importante piano di assunzioni di personale docente ... presa in considerazione la valutazione dei titoli esteri dei docenti di sostegno che hanno ancora ...73 del 25 maggio 2021 (noto come decreto Sostegni bis). GPS, piano straordinario assunzionale Valditara potrebbe interessare la prima fascia posti comuni e sostegno Il ministro Valditara, nel citare ...