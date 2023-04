Assunzioni e stabilizzazione dei precari: ecco la bozza del decreto Pa (Di martedì 4 aprile 2023) Con il decreto Pa arrivano oltre tremila nuove Assunzioni nella pubblica amministrazione guidata dal ministro Paolo Zangrillo. In particolare, ci sono circa 1300 nuove posizioni nei ministeri (301 al'Interno, 11 alla Cultura, 20 al Mit, 210 alla Farnesina, 103 al Mipaaf, 4 al Mase, 4 all'Università, 2 al Mimit, 350 al Ministero del Lavoro, 141 al ministero del Turismo, 49 alla Salute, e inoltre 15 all'Anvur e 100 all'Avvocatura dello Stato, 63 per Agenas). Previste inoltre circa 1700 Assunzioni nelle Forze dell'ordine, con il rafforzamento dei medici di polizia penitenziaria e il potenziamento del 1500. Le cifre si leggono nella bozza del Dl Pa visionato da LaPresse e atteso nel prossimo Cdm. Nel testo ci sono poi altre novità per il pubblico impiego: “Le regioni, le province ed i comuni, fino al 31 dicembre ... Leggi su iltempo (Di martedì 4 aprile 2023) Con ilPa arrivano oltre tremila nuovenella pubblica amministrazione guidata dal ministro Paolo Zangrillo. In particolare, ci sono circa 1300 nuove posizioni nei ministeri (301 al'Interno, 11 alla Cultura, 20 al Mit, 210 alla Farnesina, 103 al Mipaaf, 4 al Mase, 4 all'Università, 2 al Mimit, 350 al Ministero del Lavoro, 141 al ministero del Turismo, 49 alla Salute, e inoltre 15 all'Anvur e 100 all'Avvocatura dello Stato, 63 per Agenas). Previste inoltre circa 1700nelle Forze dell'ordine, con il rafforzamento dei medici di polizia penitenziaria e il potenziamento del 1500. Le cifre si leggono nelladel Dl Pa visionato da LaPresse e atteso nel prossimo Cdm. Nel testo ci sono poi altre novità per il pubblico impiego: “Le regioni, le province ed i comuni, fino al 31 dicembre ...

