Assunzioni docenti: niente più doppio canale e assunzione da GPS. Pacifico: "Così il precariato aumenterà" [VIDEO]

Il reclutamento di insegnanti subirà cambiamenti significativi, con l'eliminazione del doppio canale e la fine delle Assunzioni tramite GPS. Ci sarà solo un nuovo concorso riservato per 24.000 posti e una procedura riservata per gli specializzati in sostegno. Gli insegnanti abilitati e specializzati all'estero verranno inseriti solo per le supplenze. Ci sarà una norma specifica in uno dei prossimi decreti-legge che prevede lo scioglimento della riserva sulla mobilità.

