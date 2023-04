Asma, Rogliani: “Tripla terapia inalatoria per situazioni di asma grave” (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – A margine della conferenza stampa dal titolo “asma questione risolta?” tenutasi a Milano e promossa da Chiesi Italia, la Filiale italiana del Gruppo Chiesi, riguardante l’innovativa ricerca made in Italy su un nuovo farmaco, capace di donare un triplo beneficio ai pazienti asmatici, è intervenuta Paola Rogliani – professore malattie apparato respiratorio, università Tor Vergata di Roma. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – A margine della conferenza stampa dal titolo “questione risolta?” tenutasi a Milano e promossa da Chiesi Italia, la Filiale italiana del Gruppo Chiesi, riguardante l’innovativa ricerca made in Italy su un nuovo farmaco, capace di donare un triplo beneficio ai pazientitici, è intervenuta Paola– professore malattie apparato respiratorio, università Tor Vergata di Roma. L'articolo proviene da Italia Sera.

