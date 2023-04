Asma per 4,6 mln di italiani ma solo il 20% si cura (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – In Italia si stimano oltre 4,6 milioni di pazienti Asmatici adulti, con una prevalenza del 7,9% (nel 2010 era del 4,8%). Di questi, circa il 10% è interessato da una forma grave. Tuttavia, si cura solo il 20%. È quanto emerso questa mattina a Milano durante una conferenza stampa di presentazione di una nuova terapia di Chiesi Italia (tripla associazione extrafine BDP/FF/G in un unico inalatore) per i pazienti con Asma non controllato. L’aderenza alla terapia – riporta una nota – è una componente essenziale del trattamento e rappresenta una condizione critica per il successo terapeutico. Si stima che il 24% delle riacutizzazioni e il 60% dei ricoveri correlati all’Asma siano attribuibili alla scarsa aderenza che in Italia si attesta a livelli inferiori al 20%. I motivi? ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – In Italia si stimano oltre 4,6 milioni di pazientitici adulti, con una prevalenza del 7,9% (nel 2010 era del 4,8%). Di questi, circa il 10% è interessato da una forma grave. Tuttavia, siil 20%. È quanto emerso questa mattina a Milano durante una conferenza stampa di presentazione di una nuova terapia di Chiesi Italia (tripla associazione extrafine BDP/FF/G in un unico inalatore) per i pazienti connon controllato. L’aderenza alla terapia – riporta una nota – è una componente essenziale del trattamento e rappresenta una condizione critica per il successo terapeutico. Si stima che il 24% delle riacutizzazioni e il 60% dei ricoveri correlati all’siano attribuibili alla scarsa aderenza che in Italia si attesta a livelli inferiori al 20%. I motivi? ...

