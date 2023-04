Asma per 4,6 mln di italiani ma solo il 20% si cura (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. - In Italia si stimano oltre 4,6 milioni di pazienti Asmatici adulti, con una prevalenza del 7,9% (nel 2010 era del 4,8%). Di questi, circa il 10% è interessato da una forma grave. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. - In Italia si stimano oltre 4,6 milioni di pazientitici adulti, con una prevalenza del 7,9% (nel 2010 era del 4,8%). Di questi, circa il 10% è interessato da una forma grave. ...

