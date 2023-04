(Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Martedì 4 aprile, si è tenuta a Milano la conferenza stampa dal titolo “questione risolta?” promossa da Chiesi Italia, la Filiale italiana del Gruppo Chiesi, in cui si è presentata l’innovativa ricerca made in Italy su un nuovo farmaco, capace di donare un triplo beneficio ai pazientitici. A margine, è intervenuto Francesco– professore malattie apparato respiratorio, università Statale di Milano. L'articolo proviene da Italia Sera.

Martedì 4 aprile, si è tenuta a Milano la conferenza stampa dal titolo 'questione risolta' promossa da Chiesi Italia, la Filiale italiana del Gruppo Chiesi, in cui si ...Francesco- ...... pollini, polveri in ambito professionale - spiega Francesco, professore ordinario di Malattie dell'apparato respiratorio, Università di Milano - Un attacco d'rappresenta un peggioramento ...'Quando l'è controllato grazie al trattamento farmacologico - afferma Francesco, professore ordinario di Malattie dell'apparato respiratorio, Università di Milano - il paziente non ...

Asma, Blasi: “Aderenza alla terapia fondamentale per prevenire riacutizzazioni” ilmessaggero.it

(Adnkronos) – Martedì 4 aprile, si è tenuta a Milano la conferenza stampa dal titolo “Asma questione risolta ... A margine, è intervenuto Francesco Blasi – professore malattie apparato respiratorio, ...(Adnkronos) – In Italia si stimano oltre 4,6 milioni di pazienti asmatici adulti, con una prevalenza del 7,9% (nel 2010 era del 4,8%). Di questi, circa il 10% è interessato da una forma grave. Tuttavi ...