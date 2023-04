Asl To5 | nuovo ospedale a Cambiano

(Di martedì 4 aprile 2023) Ildella Asl To5 sarà costruito a, come voluto dalla maggioranza di centrodestra che governa il Piemonte. Lo ha deciso il Consiglio regionale, approvando a maggioranza questo pomeriggio la delibera con l’indicazione della nuova sede, che sostituirà l’area Vadò di Moncalieri, che era stata individuata dalla precedente giunta regionale guidata dal centrosinistra.L’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, esprime “soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio regionale dello studio comparativo redatto dal Gruppo di lavoro tecnico, dal quale risulta che l’area diè la più idonea: dall’analisi comparativa delle tre aree in ballottaggio infatti l’area diha ottenuto una soddisfazione del 61% contro il 50% di Moncalieri-Trofarello e il 28% di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... crpiemonte : Ospedale #AslTo5, scelta l’area di #Cambiano. A maggioranza @crpiemonte approva la proposta di delibera sull’ediliz… - crpiemonte : La delibera sull'ospedale unico dell'ASL To5 è approvata a maggioranza. #opencrpiemonte - crpiemonte : I lavori proseguono con la discussione sulla realizzazione del nuovo ospedale unico dell'Asl To5. Il gruppo della L… - crpiemonte : Il gruppo @GruppoPDPiem voterà contro la deliberazione sul nuovo ospedale dell'Asl To5 in quanto rimane la preoccup… - crpiemonte : Per @FratellidItalia dopo 30 anni di attesa si arriva a votare la collocazione del nuovo ospedale dell'Asl To5, e c… -

Dopo anni di polemiche, progetti, studi e false fughe di notizie, la Giunta regionale ha approvato la delibera che identifica Cambiano come luogo in cui realizzare l'ospedale unico dell'. ..."Non farti fermare, Proteggiti" è lo slogan scelto per l'open day di vaccinazioni anti - Pneumococco e Herpes Zoster (Fuoco ci Sant'Antonio) organizzato dall'. La giornata è dedicata a tutti i ...Il provvedimento, presentato dall'assessore alla Sanità Luigi Icardi , individua come area per l'Ospedale unico dell'quella di Cambiano situata sul terreno demaniale dell'ex Parco veicoli ...

Ospedale Asl To5, scelta l'area di Cambiano Consiglio regionale del Piemonte

Dopo anni di polemiche, progetti, studi e false fughe di notizie, la Giunta regionale ha approvato la delibera che identifica Cambiano come luogo in cui realizzare l'ospedale unico dell'Asl To5. Sarno ...Al centro della seduta del Consiglio regionale di oggi il tema della Sanità, con l'approdo in Aula della delibera che indica Cambiano come sede nella quale costruire il nuovo ospedale dell'Asl To5.